Trofeo Custom Teak foto e classifica della terza edizione

Il Trofeo Custom Teak si è svolto per la terza volta a Fornacette, in provincia di Pisa, il 15 marzo 2026. Alla gara hanno partecipato circa 750 atleti. L’evento si conferma tra le competizioni più affollate del calendario podistico locale. La manifestazione ha attirato sportivi da diverse zone e rappresenta un appuntamento importante per il settore. È stata pubblicata anche la classifica ufficiale della gara.

Fornacette (Pisa), 15 marzo 2026 – Con quasi 750 partecipanti il Trofeo Custom Teak conferma il proprio crescente successo anche nella terza edizione, consolidandosi come uno degli appuntamenti più partecipati del calendario podistico della zona. La gara competitiva si è svolta sulla distanza dei 10 chilometri con partenza dalla sede dell’azienda Custom Teak in via Dante Alighieri, da dove il lungo serpentone di podisti ha preso il via attraversando le strade di Fornacette. Una manifestazione che già alla seconda edizione ha ottenuto il riconoscimento di gara nazionale FIDAL con classificazione “Bronze”, segno della qualità organizzativa e della crescente rilevanza nel panorama podistico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trofeo Custom Teak, foto e classifica della terza edizione Articoli correlati A Fornacette torna il Trofeo Custom TeakFornacette (Pisa), 11 marzo 2026 – Domenica 15 marzo, dopo il grande successo di partecipazione registrato nella scorsa edizione, torna a Fornacette... Trofeo Oltrarno, foto e classifica della 39esima edizioneFirenze, 1 febbraio 2026 – Una gara definita da molti come “bella tosta”, ma proprio per questo capace di affascinare e conquistare. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Trofeo Custom Teak Temi più discussi: A Fornacette torna il Trofeo Custom Teak; Il Trofeo Città di Montale festeggia la decima edizione; Torna la Maratonina di Tavarnelle; Domenica c'è il Trofeo Custom Teak. Trofeo Custom Teak a Fornacette, foto e classificaLa competizione ha preso il via dall’omonima azienda situata in via Dante Alighieri, confermandosi già al suo secondo anno come un appuntamento di rilievo nel panorama podistico. La gara ha infatti ... sport.quotidiano.net A Fornacette torna il podismo con il Trofeo Custom TeakSono bastate due edizioni per fare del Trofeo Custom Teak, previsto per il prossimo 15 marzo, una delle principali sfide sui 10 km della primavera toscana. Siamo a Fornacette, dove la corsa podistica ... pisatoday.it Domenica 15 marzo è in programma l'edizione 2026 del Trofeo Custom Teak: si assegnano i titoli toscani Master facebook Trofeo Custom Teak. Domenica 15 marzo atlete e atleti correranno 10 chilometri tra le vie di Fornacette. Partenza alle 9.00 da via Dante Alighieri: comune.calcinaia.pi.it/novita/trofeo-… x.com