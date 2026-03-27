Strade più sicure nei piccoli comuni dalla Provincia un fondo da 130 mila euro per l’entroterra

Il consiglio provinciale ha approvato un finanziamento di 130 mila euro destinato ai Comuni dell’entroterra. La somma servirà per interventi di messa in sicurezza di tratti della rete viaria provinciale e delle strade comunali di collegamento. La decisione è stata presa durante la seduta di giovedì 26 marzo, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza sulle strade dei piccoli centri.

Via libera del Consiglio provinciale ai contributi per la messa in sicurezza della viabilità, interverranno direttamente i comuni Come evidenzia il presidente della Provincia, Jamil Sadegholvaad, “l’esigenza di messa in sicurezza della viabilità del territorio, in condizioni di carenza di risorse economiche e umane, è un problema particolarmente sentito dalla comunità provinciale. Le criticità presenti sulle strade del nostro territorio, ove risulta costantemente impegnato anche il personale provinciale, sono avvertite in modo ancor più forte in un quadro che vede le Province, per diverse ragioni, carenti di dotazione organica. È coerente... 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Strade più sicure nei piccoli comuni, dalla Provincia un fondo da 130 mila euro per l’entroterra Articoli correlati Scuole più sicure in provincia di Frosinone: 700 mila euro dal PNRR per l’antincendioLa Provincia di Frosinone ha ottenuto 700 mila euro di finanziamenti nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), destinati a... Aggiornamenti e notizie su Strade più sicure nei piccoli comuni... Temi più discussi: Incidenti: in Italia le strade sono più sicure, ma la media europea resta lontana | Quattroruote.it; Incidenti, strade più sicure in Italia nel 2025: l'Europa rimane ancora lontana.; Le morti per incidenti stradali nell'UE diminuiscono del 3% nel 2025 - Rappresentanza in Italia; Sicurezza stradale: diminuiscono i morti sulle strade europee. Incidenti, strade più sicure in Italia nel 2025: l'Europa rimane ancora lontanaNel 2025 calano i morti sulle strade dell’Unione Europea, ma l’Italia resta sopra la media. I dati della Commissione evidenziano progressi, ma anche ritardi sugli obiettivi 2030 ... motorbox.com Smart working: taglia i costi del carburante e rende le strade più sicureLo smart working riduce i consumi di carburante, taglia i prezzi dell'energia e aumenta la sicurezza stradale abbattendo il traffico urbano. sicurauto.it METEO E VIABILITÀ Strade libere e percorribili sul Titano. Ancora deboli nevicate sulle zone alte, poi schiarite e calo termico notturno con possibili gelate; massime in ripresa nel fine settimana - facebook.com facebook LUNGO LE STRADE BLU / ALONG THE BLUE HIGHWAYS Museo di Roma in Trastevere Fino al 4 ottobre 90 scatti realizzati dal regista del cinema del reale Francesco Conversano, raccontano un viaggio negli Stati Uniti sospeso tra realtà, memoria e poesia. x.com