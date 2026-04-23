Un uomo di 53 anni, di origini albanesi, è stato trasferito nel carcere di Monza il 10 aprile. La Procura ha deciso di revocare i suoi arresti domiciliari a Lissone, emettendo un ordine di custodia cautelare in carcere. La decisione è stata presa a seguito di una violazione delle condizioni stabilite dal provvedimento precedente.

? Cosa sapere Un 53enne albanese è stato trasferito nel carcere di Monza il 10 aprile.. La Procura ha disposto la custodia cautelare per violazione degli arresti domiciliari a Lissone.. Il 10 aprile scorso, un uomo di 53 anni originario dell’Albania è stato trasferito nel carcere di Monza dopo che i controlli dei carabinieri a Lissone hanno rivelato la sua assenza dal domicilio dove scontava gli arresti domiciliari. Il provvedimento più severo, l’ordinanza di custodia cautelare, è stato disposto dalla Procura della di Monza a seguito delle segnalazioni giunte dai militari dell’Arma. Il soggetto, già noto alle autorità, era stato sottoposto alla misura restrittiva nel luglio del 2023, con la possibilità di allontanarsi da casa solo in fasce orarie precedentemente concordate con il giudice.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lissone, addio ai domiciliari: il 53enne finisce in carcere a Monza

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