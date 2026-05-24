Spider-Man | Brand New Day il nuovo spot riaccende l’attesa per il ritorno di Peter Parker

Da universalmovies.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sony Pictures ha diffuso sui propri canali social ufficiali un nuovo spot di Spider-Man: Brand New Day, la quarta attesissima pellicola standalone con protagonista Tom Holland. Il filmato – in versione italiana – si inserisce nella massiccia campagna di marketing globale avviata per accompagnare il debutto estivo della produzione nelle sale, confermandosi come uno degli appuntamenti cinematografici più caldi della stagione all’interno del Marvel Cinematic Universe. Ricordiamo che l’uscita nelle sale italiana è fissata per il 29 luglio 2026. A volte Spider-Man deve sacrificarsi anche se spezzerà il cuore a Peter Parker. Spider-Man: Brand New Day, dal 29 luglio al cinema. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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