Sony Pictures ha diffuso sui propri canali social ufficiali un nuovo spot di Spider-Man: Brand New Day, la quarta attesissima pellicola standalone con protagonista Tom Holland. Il filmato – in versione italiana – si inserisce nella massiccia campagna di marketing globale avviata per accompagnare il debutto estivo della produzione nelle sale, confermandosi come uno degli appuntamenti cinematografici più caldi della stagione all’interno del Marvel Cinematic Universe. Ricordiamo che l’uscita nelle sale italiana è fissata per il 29 luglio 2026. A volte Spider-Man deve sacrificarsi anche se spezzerà il cuore a Peter Parker. Spider-Man: Brand New Day, dal 29 luglio al cinema. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Spider-Man: Brand New Day, il nuovo spot riaccende l’attesa per il ritorno di Peter Parker

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SPIDER-MAN BRAND NEW DAY New Footage & Punisher Connection Explained!

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A volte Spider-Man deve sacrificarsi anche se spezzerà il cuore a Peter Parker. Spider-Man: Brand New Day, dal 29 luglio al cinema. #SpiderManBrandNewDay x.com

Nuovo spot televisivo di Spider-Man: Brand New Day brasiliano reddit

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