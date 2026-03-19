Spider-Man | Brand New Day – Addio lancia-ragnatele il nuovo Peter Parker le avrà organiche

Un nuovo trailer di Spider-Man: Brand New Day rivela che il personaggio di Tom Holland avrà ragnatele organiche, segnando un cambiamento rispetto alle versioni precedenti. La scena mostra chiaramente il protagonista che utilizza poteri biologici per lanciare le ragnatele, invece dei consueti dispositivi. Il video conferma questa novità e ha suscitato molte discussioni tra i fan.

Il nuovo trailer di Spider-Man: Brand New Day ha scosso il fandom confermando un cambiamento radicale per il Peter Parker di Tom Holland: l’introduzione delle ragnatele organiche. Una scelta che richiama la trilogia di Sam Raimi, ma che nell’Universo Cinematografico Marvel assume sfumature da vero e proprio body horror. Dalle origini di Stan Lee al genio di Peter Parker. Nelle storie originali del 1962 firmate da Stan Lee e Steve Ditko, le ragnatele erano il simbolo del genio di Peter. Nonostante la sfortuna cronica, l’adolescente era riuscito a inventare dei lancia-ragnatele tecnologicamente avanzati. Tuttavia, il cinema ha spesso esplorato strade diverse. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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