C’è una frase del Green Goblin, in Spider-Man (2002), che ritorna ogni volta che si prova a parlare davvero di questo personaggio: “L’unica cosa che amano più di un eroe è vederlo fallire, cadere, morire provandoci”. E a giudicare dall’esplosione di entusiasmo per Spider-Man Brand New Day, verrebbe da dire che Norman Osborn avesse capito tutto. Il trailer, uscito il 18 marzo, è diventato il più visto di sempre: 718,6 milioni di visualizzazioni in 24 ore, quasi il doppio del precedente record detenuto da Deadpool & Wolverine, fermo a 365 milioni. E dentro quel trailer c’è esattamente ciò che sulla carta sospettava Osborn: un Peter Parker povero, solo, tagliato fuori dalla vita di chi ama, costretto a esistere in una New York che non sa più chi sia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Spider-Man Brand New Day: perché amiamo ancora Peter Parker

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