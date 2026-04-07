Nella notte di ieri, l'equipaggio della navicella spaziale Orion ha raggiunto una distanza dalla Terra mai toccata prima. Poco dopo la mezzanotte, il veicolo ha orbitato a una quota superiore rispetto a quella di qualsiasi altra missione umana nello spazio. La distanza raggiunta rappresenta un record storico per l'esplorazione spaziale, segnando un passo importante nel viaggio verso l’ignoto.

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© Cms.ilmanifesto.it - Ora l’altro lato della Luna è un po’ meno «oscuro»

Artemis II sorvola il lato oscuro della Luna: la diretta video della NasaDurante lo storico sorvolo del lato oscuro della Luna, raggiungeranno anche la massima distanza dalla Terra mai raggiunta dall'uomo, i quattro...

Luna di Sangue a marzo: il lato oscuro e i segreti dell’eclissi che non tutti conosconoIl 3 marzo il cielo offrirà uno degli spettacoli più suggestivi del 2026: un’eclissi lunare totale.

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Temi più discussi: Ora l’altro lato della Luna è un po’ meno oscuro; Il viaggio di Artemis verso il lato oscuro della Luna; Artemis II in diretta: cronaca live del primo volo umano verso la Luna dal 1972; Il lato nascosto del cielo notturno: eventi astronomici sottovalutati nel 2026.

Artemis II, il passaggio sul lato oscuro della Luna a mezzanotte e il blackout di 40 minuti: «Preghiamo e speriamo»«La Luna ora è di gran lunga più grande della Terra». La missione Artemis II sta per infrangere quello che è quasi uno dei più grandi tabù ... ilmessaggero.it

Luna, le prime bellissime immagini del lato oscuro, inviate da Artemis 2Il lato oscuro della Luna si avvicina. Nella foto, la Luna appare non illuminata dal Sole, come catturato dagli astronauti della capsula Orion durante la missione Artemis 2. tg.la7.it

Dopo sei giorni di navigazione, la capsula Orion con a bordo i quattro astronauti della missione Artemis 2 ha iniziato il sorvolo (flyby) della Luna https://fanpa.ge/Nxtrv facebook

"Stiamo cadendo verso la Luna": il momento storico raccontato dalla missione Artemis - la Repubblica x.com