Artemis II sorvola il lato oscuro della Luna | la diretta video della Nasa

La Nasa ha trasmesso in diretta il sorvolo di Artemis II sul lato oscuro della Luna, un momento che segna un passo importante nelle missioni spaziali. Durante il passaggio, il veicolo spaziale ha raggiunto anche la distanza più lontana dalla Terra mai percorsa in questa fase del viaggio. La trasmissione ha mostrato immagini in tempo reale di questa fase del volo, suscitando grande attenzione tra gli appassionati di spazio e scienza.

Durante lo storico sorvolo del lato oscuro della Luna, raggiungeranno anche la massima distanza dalla Terra mai raggiunta dall'uomo, i quattro astronauti a bordo di Artemis II potranno tardi osservare un'eclissi solare della durata di circa 53 minuti, un'eclissi che non sarà visibile dal nostro pianeta. La diretta della Nasa: LIVE: Watch with us as the Artemis II astronauts make their closest approach to the Moon, traveling farther from Earth than ever before. https:t.coZpy7GdTqA8 — NASA (@NASA) April 6, 2026 L'eclissi solare totale, circa sette volte più lunga di quelle visibili dalla Terra, inizierà intorno alle 20:35 ora della costa orientale degli Stati Uniti (le 2 in Italia del 7 aprile), secondo la Nasa. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Artemis II sorvola il lato oscuro della Luna: la diretta video della Nasa Artemis II nella storia, mai un equipaggio così lontano dalla Terra. Le immagini del viaggio verso il lato oscuro della Luna – Il videoDopo 56 anni, gli astronauti della missione Artemis II della Nasa hanno battuto il record della massima distanza dalla Terra mai raggiunto da un... Artemis II NASA verso la Luna: il lancio in diretta e fasi della missione (orari italiani)Artemis II della NASA segna il ritorno degli astronauti verso la Luna con la prima missione con equipaggio del programma Artemis: il lancio e le fasi... Si parla di: Artemis II NASA verso la Luna: il lancio in diretta e fasi della missione (orari italiani). Artemis II sorvola la Luna oggi: segui lo storico evento in direttaL'equipaggio di Artemis II sorvola la Luna oggi 6 aprile alle 19.00: segui la diretta streaming della Nasa per assistere a questo evento epocale. nextme.it Luna: gli astronauti di Artemis II hanno sorvolato stasera il satellite terrestre. Sono stati i primi dal 1972 (Foto)I quattro astronauti di Artemis 2 hanno sorvolato oggi, 6 aprile 2026, la Luna, diventando i primi esseri umani a compiere una missione attorno al satellite terrestre dal 1972, al culmine di un viaggi ... firenzepost.it