SPECIALE ELEZIONI COMUNALI I dati sull' affluenza alle 19 nei 18 comuni casertani al voto C' è il primo sindaco eletto

Alle 19, in 18 comuni del Casertano, l’affluenza alle urne è stata comunicata. È stato eletto il primo sindaco di questa tornata elettorale. La giornata di voto, iniziata questa mattina, prosegue con la partecipazione degli elettori per il rinnovo di sindaci e consigli comunali. I dati sulla partecipazione sono stati diffusi nel corso della giornata, senza ulteriori dettagli sui risultati parziali o finali.

È iniziata la lunga giornata elettorale nei 18 Comuni del Casertano chiamati al voto per il rinnovo di sindaci e consigli comunali. Seggi aperti dalle ore 7 di questa mattina fino alle 23, mentre domani si tornerà alle urne dalle 7 alle 15. Immediatamente dopo la chiusura delle operazioni partirà. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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