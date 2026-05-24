Un uomo armato ha aperto il fuoco a pochi isolati dalla Casa Bianca, ed è stato ucciso dalle forze di sicurezza. Nessuno dei presenti è rimasto ferito. L’attentatore aveva un’arma da fuoco e un coltello, e si trovava in stato di agitazione. Trump ha commentato che l’uomo era ossessionato dall’edificio. La polizia ha avviato le indagini e per ora non sono stati trovati collegamenti con altre minacce. La zona è stata messa sotto stretta sorveglianza.

Minuti di terrore alla Casa Bianca, dove Donald Trump ha trascorso l'intera giornata a lavorare con i suoi più stretti consiglieri all'accordo con l'Iran. Un uomo armato ha aperto il fuoco contro gli agenti del Secret Service in uno dei checkpoint vicino al perimetro della Casa Bianca ed è stato colpito. L'aggressore è morto poco dopo in ospedale in seguito alle ferite riportate. Nella sparatoria è rimasta ferita anche una persona che si trovava nei paraggi per caso e che ora è ricoverata in ospedale in condizioni gravi. E' stato identificato nel 21enne Nasir Best. L'uomo era noto agli agenti del Secret Service con i quali si era scontrato in altre due occasioni in passato, una mentre voleva tentare di entrare alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Spari vicino alla Casa Bianca, ucciso l'attentatore. Trump: "Era ossessionato dall'edificio più sacro del Paese"

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Washington, sparatoria vicino alla Casa Bianca. Un arresto

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