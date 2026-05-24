Spari davanti alla Casa Bianca Donald Trump era all’interno della residenza | ucciso l’attentatore

Un uomo ha aperto il fuoco davanti alla Casa Bianca mentre Donald Trump era all’interno. L’attentatore è stato ucciso dalle forze di sicurezza. Nessun ferito tra i presenti, secondo le fonti ufficiali. L’episodio si è verificato nel pomeriggio, provocando una breve chiusura dell’area. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i motivi dell’attacco. Nessuna altra persona è stata coinvolta.

Washington – Il cuore istituzionale di Washington piomba nuovamente nel terrore a causa di un grave episodio di violenza armata. Sabato sera un uomo ha aperto il fuoco a pochissimi metri dalla Casa Bianca, scatenando l’immediata reazione degli agenti federali. L’assalitore, identificato dalle autorità come il ventunenne Nasire Best, è stato colpito durante lo scontro a fuoco ed è deceduto successivamente in ospedale a causa delle ferite riportate. Al momento dell’attacco, il presidente Donald Trump si trovava all’interno della residenza presidenziale per negoziare un accordo di pace finalizzato a porre fine alla guerra con l’Iran. La sicurezza del leader statunitense non è mai stata a rischio, ma l’evento ha comunque paralizzato il centro del potere americano. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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