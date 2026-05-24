Spari nei pressi della Casa Bianca davanti ai giornalisti l'aggressore ucciso dai Servizi Segreti

Notizia in breve

Un giovane di 21 anni ha sparato nei pressi della Casa Bianca sabato sera, attirando l’attenzione dei giornalisti presenti. L’individuo ha aperto il fuoco, ma è stato ucciso dai Servizi Segreti. Non ci sono segnalazioni di feriti o danni a persone o proprietà. L’episodio si è verificato in un’area molto controllata e sotto stretta sorveglianza. Le autorità stanno ancora indagando sulle motivazioni dell’azione.