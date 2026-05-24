Spari nei pressi della Casa Bianca davanti ai giornalisti l'aggressore ucciso dai Servizi Segreti
Un giovane di 21 anni ha sparato nei pressi della Casa Bianca sabato sera, attirando l’attenzione dei giornalisti presenti. L’individuo ha aperto il fuoco, ma è stato ucciso dai Servizi Segreti. Non ci sono segnalazioni di feriti o danni a persone o proprietà. L’episodio si è verificato in un’area molto controllata e sotto stretta sorveglianza. Le autorità stanno ancora indagando sulle motivazioni dell’azione.
Un giovane di 21 anni, Nasir Best, ha aperto il fuoco nei pressi della Casa Bianca nella serata di ieri, sabato 23 maggio. I Servizi Segreti lo hanno neutralizzato rispondendo al fuoco. Il 21enne era noto alle forze dell'ordine e si era già presentato agli agenti che lo avevano arrestato nel giugno scorso come "Gesù Cristo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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