Spari alla cena dei giornalisti della Casa Bianca Trump e Vance illesi

Durante la cena dei giornalisti alla Casa Bianca, un uomo ha sparato nella lobby dell’hotel Washington Hilton, dove si svolge l’evento. Nessuno è rimasto ferito e sia l’ex presidente che il procuratore sono usciti illesi dall’incidente. La polizia ha fermato l’uomo poco dopo, mentre si cercano dettagli sull’accaduto. La scena si è svolta davanti a numerosi presenti, alcuni dei quali hanno chiamato le forze dell’ordine.

Un uomo ha aperto il fuoco nella lobby del Washington Hilton, l’albergo dove si svolge la tradizionale cena dei corrispondenti della Casa Bianca. La serata più mondana del giornalismo americano, quella in cui il potere e chi dovrebbe controllarlo si siedono allo stesso tavolo, si scambiano battute e si stringono la mano, si è trasformata in una scena da film d’azione. La cena era appena iniziata quando si sono sentiti quattro o cinque colpi subito fuori dal salone. «Ho pensato che qualcosa fosse caduto, perché stavano servendo la cena — racconta il giornalista Iacopo Luzzi, che era presente all’evento — stavamo aspettando l’aragosta. Invece hanno iniziato a scappare tutti, si è scatenato il panico».🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Spari alla cena dei giornalisti della Casa Bianca. Trump e Vance illesi Donald Trump Assassination Attempt: PM Modi's First Response After White House Shooting Notizie correlate Spari alla cena con i giornalisti della Casa Bianca, Trump portato al sicuro(Adnkronos) – Il presidente Usa Donald Trump è stato rapidamente scortato fuori dal palco dagli agenti dei Servizi Segreti e portato al sicuro dopo... Leggi anche: Paura per Trump, spari alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Trump si ripara alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca: gli spari, il parapiglia; Trump, spari alla cena dei giornalisti: cos'è successo e cosa sappiamo; Spari alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Trump in salvo: Un uomo malato, serve pace; Spari alla cena con i giornalisti alla Casa Bianca, Trump portato al sicuro. Trump portato via dalla cena dei corrispondenti alla Casa Bianca: spari all’Hilton di Washington, caos tra i giornalistiMomenti di paura a Washington durante la tradizionale cena dei corrispondenti della Casa Bianca: un allarme sicurezza ha costretto il Secret Service a intervenire con urgenza, portando via ... ilmattino.it Washington, spari alla cena di Trump con i giornalisti. Arrestato Cole Tomas AllenIl 31enne dovrà rispondere di uso di arma da fuoco nel corso di un crimine violento e aggressione a un agente federale mediante l'uso di un'arma pericolosa ... msn.com Attentato a Trump, spari alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca: "L'attentatore aveva diverse armi, voleva uccidere" https://infodifesa.it/trump-attentato-cena-corrispondenti-casa-bianca-spari-washington-hilton/ - facebook.com facebook Spari alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Trump in salvo: “Un uomo malato, serve pace” x.com