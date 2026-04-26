Spari alla cena con i giornalisti della Casa Bianca Trump portato al sicuro

Durante una cena con i giornalisti alla Casa Bianca, sono stati uditi degli spari, costringendo il presidente statunitense a essere scortato via dagli agenti dei Servizi Segreti. L'evento si è svolto al Washington Hilton e il presidente è stato messo in sicurezza immediatamente dopo l'incidente. Non sono state fornite al momento dettagli sulle circostanze o eventuali feriti.

(Adnkronos) – Il presidente Usa Donald Trump è stato rapidamente scortato fuori dal palco dagli agenti dei Servizi Segreti e portato al sicuro dopo che si sono uditi degli spari durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca al Washington Hilton. Anche il vicepresidente JD Vance e i membri del Gabinetto di Trump presenti all'evento.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Trump e Melania alla cena dei corrispondenti della Casa BiancaDonald Trump parteciperà alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca insieme alle First Lady Melania. Cena dei corrispondenti della Casa Bianca cancellata dopo gli spariLa cena dei corrispondenti della Casa Bianca è stata cancellata dopo che un uomo ha aperto il fuoco nella lobby dell' hotel Hilton di Washington dove... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Uomo spara alla cena di Trump con i giornalisti, arrestato. Il presidente in salvo. Ecco cosa è successo; Attentato a Washington, Trump salvato: spari e un agente colpito, cosa è successo; Un uomo spara alla cena di Trump con i giornalisti, arrestato dal servizio di sicurezza. Presidente e first lady portati al sicuro; Una persona ha aperto il fuoco al Gala dei media, arrestata. Trump al sicuro. Spari alla cena di Trump con i giornalisti a Washington: cos'è successo e cosa sappiamoLeggi su Sky TG24 l'articolo Spari alla cena di Trump con i giornalisti a Washington: cos'è successo e cosa sappiamo ... tg24.sky.it Trump si ripara alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca: gli spari, il parapigliaLa polizia di Washington ritiene che l'attentatore al gala dei corrispondenti alloggiasse al Washington Hilton Hotel, dove si stava svolgendo l'evento. Lo ha detto il capo della polizia Jeffery Carrol ... rainews.it Il presidente Usa Donald Trump è stato rapidamente scortato fuori dal palco dagli agenti dei Servizi Segreti e portato al sicuro dopo che si sono uditi degli spari durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca a Washington. Anche il vicepresidente JD - facebook.com facebook Spari alla cena con i giornalisti alla Casa Bianca, Trump portato al sicuro x.com