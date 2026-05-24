Spari contro la Casa Bianca ucciso l’attentatore | Si credeva Dio

Un uomo armato si è avvicinato a un posto di blocco vicino alla Casa Bianca e ha aperto il fuoco contro gli agenti del Secret Service. Gli agenti hanno risposto con colpi e hanno ucciso l’uomo. Secondo le prime ricostruzioni, l’attentatore si riteneva divino. Non ci sono altre persone ferite nell'incidente. La polizia ha avviato le indagini e ha sequestrato l’arma usata. Nessuna altra minaccia è stata segnalata al momento.

(Adnkronos) – Gli agenti del Secret Service hanno ucciso un uomo che si era avvicinato a un posto di blocco vicino alla Casa Bianca e aveva aperto il fuoco contro di loro. Poco prima delle 18 locali di sabato 23 maggio, l'individuo – identificato come il 21enne Nasir Best – si è avvicinato a un. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Washington, sparatoria vicino alla Casa Bianca. Un arresto

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