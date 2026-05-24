Spari contro la Casa Bianca ucciso l’attentatore | Si credeva Dio
Un uomo armato si è avvicinato a un posto di blocco vicino alla Casa Bianca e ha aperto il fuoco contro gli agenti del Secret Service. Gli agenti hanno risposto con colpi e hanno ucciso l’uomo. Secondo le prime ricostruzioni, l’attentatore si riteneva divino. Non ci sono altre persone ferite nell'incidente. La polizia ha avviato le indagini e ha sequestrato l’arma usata. Nessuna altra minaccia è stata segnalata al momento.
(Adnkronos) – Gli agenti del Secret Service hanno ucciso un uomo che si era avvicinato a un posto di blocco vicino alla Casa Bianca e aveva aperto il fuoco contro di loro. Poco prima delle 18 locali di sabato 23 maggio, l'individuo – identificato come il 21enne Nasir Best – si è avvicinato a un. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Washington, sparatoria vicino alla Casa Bianca. Un arresto
Notizie e thread social correlati
Auto contro la sinagoga, poi gli spari. Attentatore ucciso a DetroitA Detroit un’auto si è schiantata contro una sinagoga prima che l’attentatore aprisse il fuoco.
Spari al gala della Casa Bianca, Trump illeso: chi è l'attentatore. Foto e videoDurante un evento alla Casa Bianca, sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco.
Temi più discussi: Spari vicino alla Casa Bianca, aggressore è morto in ospedale; Spari vicino alla Casa Bianca, 'ucciso l'uomo che ha aperto il fuoco'; Spari all'esterno della Casa Bianca, ancora paura per Trump | Assalitore ucciso dal Secret Service, un passante ferito; Spari contro la Casa Bianca, Fbi e uomini del secret service uccidono l'uomo che ha aperto il fuoco. Un ferito.
ENNESIMA SPARATORIA AMERICANA Spari contro la Casa Bianca: FBI e uomini del secret service uccidono l'uomo che ha aperto il fuoco. Secondo i media, l'attentatore aveva problemi mentali e credeva di essere Gesù Cristo. x.com
Corrispondente da anni per la Cbs alla Casa Bianca, il suo nome era diventato popolare nel mondo dopo uno scontro con Trump nel 2020 sui test Covid. Così lei ha cercato di tranquillizzare i colleghi nel panico dopo gli spari facebook
Spari contro la Casa Bianca, ucciso l'attentatore: Si credeva DioGli agenti del Secret Service hanno ucciso un uomo che si era avvicinato a un posto di blocco vicino alla Casa Bianca e aveva aperto il fuoco contro di loro. Poco prima delle 18 locali di sabato 23 ma ... adnkronos.com
Spari contro la Casa Bianca, Fbi e uomini del secret service uccidono l'uomo che ha aperto il fuoco. Un feritoAlcuni spari sono stati uditi nei pressi della Casa Bianca, a Washington. I servizi di sicurezza hanno isolata la zona e secondo quanto riferiscono i media locali sarebbero già entrati in azione gli ... corriere.it