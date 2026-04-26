Spari al gala della Casa Bianca Trump illeso | chi è l' attentatore Foto e video

Durante un evento alla Casa Bianca, sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco. Nessuno dei presenti è rimasto ferito, incluso l’ex presidente che era presente all’evento. Sul luogo sono intervenuti le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per identificare l’autore dell’attacco. Sul web sono circolate foto e video che mostrano la scena e gli attimi immediatamente successivi allo sparo.

Un boato, i volti degli ospiti al tavolo d'onore che si contraggono in una smorfia di sorpresa e paura. I reparti scelti che fanno irruzione nella sala, fucili spianati e gli ospiti, quasi tutti giornalisti accreditati alla Casa Bianca, che si buttano a terra, cercando riparo sotto i tavoli. Accade durante la cena di gala dei corrispondenti con Donald Trump e sua moglie Melania. E la memoria corre subito all'attentato di Butler, Pennsylvania: era il luglio 2024 e l'immagine di Trump in piedi, l'orecchio sanguinante e il pugno alzato in segno di vittoria, divenne iconica. In questo caso non c'è foto che mostri il presidente trionfante. I servizi segreti lo hanno fatto stendere a terra e portato fuori dall'hotel senza esporlo ulteriormente.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Spari al gala della Casa Bianca, Trump illeso: chi è l'attentatore. Foto e video Notizie correlate Spari alla Casa Bianca, l’attentatore è un insegnante di 31 anni: lunedì in tribunale. Trump: “Ora vinciamo in Iran”Emergono nuovi dettagli sulla sparatoria che ha sconvolto la cena annuale dei corrispondenti della Casa Bianca all’Hilton di Washington. Spari alla cena con i giornalisti della Casa Bianca, Trump portato al sicuro(Adnkronos) – Il presidente Usa Donald Trump è stato rapidamente scortato fuori dal palco dagli agenti dei Servizi Segreti e portato al sicuro dopo... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sparatoria al gala dei media con Trump arrestato l'aggressore. Presidente: L'uomo aveva molte armi; Sparatoria al gala dei media della Casa Bianca: Trump evacuato, aggressore neutralizzato; Spari durante il gala dei corrispondenti in Usa, Trump portato fuori; Gli spari, Trump in salvo, l'attentatore arrestato: cosa è successo a Washington. Spari al gala dei corrispondenti: la risposta di Trump e le accuse all'aggressoreDalla Casa Bianca un invito alla calma bipartisan dopo gli spari al gala dei corrispondenti; le autorità hanno identificato l'aggressore e avviato le accuse ... notizie.it Spari alla Casa Bianca, l’attentatore è un insegnante di 31 anni: lunedì in tribunale. Trump: Ora vinciamo in Iran«Sparatoria al piano di sopra», si sente dire a Mehmet Oz, amministratore dei Centri per i servizi Medicare e Medicaid, mentre viene evacuato. Lascia rapidamente la sala anche il segretario alla ... gazzettadelsud.it Il presidente Usa Donald Trump è stato rapidamente scortato fuori dal palco dagli agenti dei Servizi Segreti e portato al sicuro dopo che si sono uditi degli spari durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca a Washington. Anche il vicepresidente JD x.com Il presidente Usa Donald Trump è stato rapidamente scortato fuori dal palco dagli agenti dei Servizi Segreti e portato al sicuro dopo che si sono uditi degli spari durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca a Washington. Anche il vicepresidente JD - facebook.com facebook