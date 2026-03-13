auto contro la sinagoga poi gli spari attentatore ucciso a detroit

A Detroit un’auto si è schiantata contro una sinagoga prima che l’attentatore aprisse il fuoco. L’individuo è stato ucciso dalle forze dell’ordine, e non ci sono feriti o vittime tra i presenti. L’incidente si è verificato in un momento di alta tensione, riaccendendo le preoccupazioni per la sicurezza delle comunità religiose negli Stati Uniti.

Assalto a una Sinagoga a Detroit. L’attentatore è stato ucciso, non ci sono vittime, ma torna l’incubo del terrorismo negli Stati Uniti. L’attentatore, Ayman Ghazaleh, è entrato in azione intorno alle 13 locali con un’auto o un camioncino imbottito di esplosivo, contro il Temple of Israel, alla periferia di Detroit. Poco prima – secondo la Cnn – aveva postato sui social le foto della sua famiglia, tra cui dei bambini, scrivendo che erano stati uccisi in un recente attacco israeliano nella città di Mashghara, in Libano. L’aggressore ha poi ingaggiato un conflitto a fuoco con le guardie di sicurezza e gli agenti già presenti per il rischio di attentati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

