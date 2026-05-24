Spari contro la Casa Bianca ucciso il 21enne che ha aperto il fuoco | Si credeva Gesù e scriveva di volere fare male a Trump

Un uomo armato ha aperto il fuoco contro gli agenti del Secret Service in un checkpoint vicino alla Casa Bianca ed è stato ucciso. Il 21enne coinvolto aveva scritto di volere fare del male a una figura politica e si credeva Gesù. La sparatoria ha provocato panico a Washington, con le forze dell’ordine che hanno risposto al fuoco. Nessun agente è rimasto ferito.

Panico a Washington, per una sparatoria avvenuta a pochi passi dalla Casa Bianca. Un uomo armato ha aperto il fuoco contro gli agenti del Secret Service in uno dei checkpoint vicino al perimetro della Casa Bianca ed è stato colpito. L'aggressore è morto poco dopo in ospedale in seguito alle. 🔗 Leggi su Today.it

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