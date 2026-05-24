Terzo turno di playoff, primo di andata della fase nazionale che dovrà proiettare la Spal verso la finale che conduce alla serie D. L’asticella si alza in maniera sensibile allo stadio Mazza, dove oggi alle 16 i biancazzurri ospitano l’ambiziosa Santegidiese nel primo round della semifinale. La società abruzzese non fa mistero di puntare alla promozione, e almeno a parole in casa Santegidiese si guarda con grande ottimismo alla doppia sfida con Dall’Ara e compagni. I giallorossi hanno chiuso la regular season al terzo posto, poi però hanno travolto la Renato Curi Angolana nello spareggio e dopo tre settimane di riposo si presentano a Ferrara con l’entusiasmo generato dagli oltre 500 tifosi al seguito e la faccia tosta di chi è convinto di poterla spuntare anche contro la gloriosa Spal. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Spal, semifinale per sognare ancora. Al Mazza può fare la differenza

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