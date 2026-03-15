Oggi allo stadio Mazza si svolge una partita importante tra la Spal e il Mezzolara. La Spal cerca di ridurre il divario di quattro punti rispetto all’avversario, che ha un vantaggio di dieci punti e una lunga serie di vittorie. Il pubblico allo stadio raggiunge un record di presenze, creando un’atmosfera intensa e carica di attesa.

Il grande giorno è arrivato. Fino a una settimana fa, col Mezzolara a +10 sulla Spal e reduce da una serie infinita di vittorie consecutive, il big match rischiava di perdere di significato. Il colpaccio sferrato dall’Osteria Grande a Budrio invece si è rivelato provvidenziale, e oggi la squadra di Parlato ha la chance imperdibile di riaprire definitivamente la corsa per il primo posto. Ci sarà il pubblico delle grandi occasioni a trascinare Dall’Ara e compagni nello scontro al vertice dello stadio Mazza, dove a fronte del sold out nei vari settori oggi verrà aperta straordinariamente anche la tribuna Bianca. La marcia della squadra di Zecchi si è fermata bruscamente dopo un filotto di 12 successi e un pareggio in 13 giornate, che hanno ridimensionato le ambizioni della Spal. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Spal, pubblico record per provarci. Al Mazza per tornare a meno quattro

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