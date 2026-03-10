spal il fattore prezzabile per sognare ancora

La Spal si prepara a tornare in campo domenica prossima al “Paolo Mazza” contro un avversario ancora da definire. Il pubblico, incluso quello della Curva Ovest, si sta organizzando per sostenere la squadra, che mira a ripetere la vittoria ottenuta nello spareggio contro il Milan Futuro lo scorso maggio. I tifosi sono pronti a riempire lo stadio e a mostrare il loro entusiasmo.

Chiamato a raccolta anche dalla Curva Ovest, il popolo spallino ritrova un’occasione per presentarsi numeroso al "Paolo Mazza" domenica prossima, a rinverdire i ricordi dello spareggio dei diecimila vinto sul Milan Futuro nel maggio scorso. La scintilla è al momento un fuoco flebile, una semplice possibilità, ma per due mesi non ne rimarranno altre da giocarsi, quindi provarci costa nulla. Il ritorno alla sconfitta del Mezzolara – francamente inatteso, contro quell’Osteria Grande che la Spal nei 180’ ha sepolto sotto il peso di sette gol e che invece aveva battuto la capolista anche all’andata – e la rimonta biancazzurra sul Solarolo consegnano a Dall’Ara e compagni la chance di riportarsi a -4 dalla vetta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

