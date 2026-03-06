A sinistra fessi e contenti con Sanchez | non solo la fregata a Cipro dalle basi Usa in Spagna un intenso via vai per l’Iran

A sinistra ci sono sostenitori di Sanchez che festeggiano, mentre dall’altra parte si registra un intenso traffico di navi e aerei provenienti dalle basi americane di Rota e Morón, diretti verso l’Iran. La fregata “Cristobal Colon” è stata inviata a Cipro, e i movimenti militari tra le basi statunitensi in Spagna continuano senza sosta.

La decisione di inviare la fregata "Cristobal Colon" a Cipro e un inteso via vai dalle basi americane di Rota e Morón. All'indomani del discorso di Pedro Sanchez sul "no alla guerra", che ha tanto esaltato la sinistra italiana, la posizione del premier spagnolo appare quanto mai contraddittoria rispetto alle scelte assunte dal suo esecutivo e a ciò che poi realmente avviene in Spagna. Sanchez chiamato a spiegare l'invio della fregata a Cipro. È di oggi la notizia secondo cui Sanchez ha chiesto di riferire al Congresso spagnolo per illustrare la posizione del governo sulla situazione in Medio Oriente. Un'audizione urgente era stata in realtà già chiesta dal Partito popolare, proprio alla luce dell'invio della fregata a Cipro, in «una zona di conflitto».