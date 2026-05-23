A Madrid, migliaia di persone sono scese in piazza contro il governo e per chiedere l’arresto di un ex leader politico. La Delegazione del Governo ha stimato circa 40.000 partecipanti, mentre gli organizzatori parlano di 120.000. La manifestazione si è svolta in modo pacifico e ha coinvolto cittadini provenienti da diverse zone della città. Non sono stati segnalati incidenti o scontri durante la protesta.

A Madrid, migliaia di persone (40.000 secondo la Delegazione del Governo a Madrid e 120.000 secondo gli organizzatori) sono scese nelle strade della capitale spagnola per chiedere le dimissioni del primo ministro Pedro Sánchez e l’arresto dell’ex premier spagnolo José Luis Rodríguez Zapatero, indagato per traffico di influenze e altri reati. Il corteo, denominato ‘Marcia per la dignità’, è stato indetto dall’organizzazione Sociedad Civil Española e sostenuto dal partito di estrema destra Vox e dal Partito Popolare Roma, Usb in corteo: “Via il governo Meloni. Alzate i salari, abbassate le armi” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Spagna, migliaia in piazza a Madrid contro Sanchez e per l'arresto di Zapatero

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Madrids Mask Scandal Protest: Mafia or Democracy

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