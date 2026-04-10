Nonna Luigina | Sono una donna semplice La felicità è apprezzare quello che abbiamo Noi vecchi abbiamo abitudini diverse ma è importante ascoltare i giovani

Nonna Luigina, 87 anni, è salita agli onori dei social grazie ai video condivisi con il nipote Davide, mostrando un legame autentico e spontaneo. La loro collaborazione ha portato alla pubblicazione di un libro intitolato

Nei loro racconti emerge spesso la memoria. Per Luigina, quella più intensa è legata al marito: «A Davide racconto tutto, lui sa ascoltare. La parte che mi emoziona di più è quella su mio marito». Si prende un momento, poi continua: «È una storia d’amore nata negli anni Quaranta. I primi incontri, il corteggiamento, il matrimonio. porto tutto con me. Siro lo ricordo sempre, ci parlo ogni giorno. Anche se non mi risponde, io so che mi sente. me lo immagino lì che sorride». Forse è proprio qui il cuore del loro racconto: nella capacità di unire passato e presente, memoria e leggerezza. Il titolo del libro nasce da una definizione che li ha colpiti: «Una giornalista l’aveva chiamata ‘una bambina con le rughe’. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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