Civitavecchia | studente minorenne sorpreso in una scuola con un coltello denunciato

A Civitavecchia, un minorenne è stato trovato in una scuola con un coltello in possesso. L'episodio è stato scoperto dalle autorità scolastiche e segnalato alle forze dell’ordine. Il ragazzo è stato denunciato e affidato ai genitori. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra insegnanti e studenti presenti durante l’accaduto.

Un episodio preoccupante si è verificato in una scuola di Civitavecchia, dove un giovane studente minorenne è stato sorpreso con un coltello. In seguito a questa scoperta, i carabinieri hanno proceduto a denunciare il ragazzo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma. Il giovane è accusato di porto abusivo di armi. Intervento dei Carabinieri. L’operazione è scattata a seguito di una segnalazione che indicava la presenza di un giovane armato all’interno dell’istituto scolastico. Per garantire la discrezione e tutelare la sensibilità degli altri alunni presenti, i militari hanno scelto di agire in abiti civili.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Civitavecchia: studente minorenne sorpreso in una scuola con un coltello, denunciato Articoli correlati Civitavecchia. Giovane studente va a scuola con un coltello a serramanico. Denunciato per porto abusivo di armiA CIVITAVECCHIA i militari della locale Stazione Carabinieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di... Civitavecchia, studente a scuola con un coltello a serramanico lungo 13 centimetriCivitavecchia, 31 marzo 2026 – A Civitavecchia i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale...