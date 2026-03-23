La pista ciciabile di via Cesare Battisti iniziati i lavori

Iniziati i lavori per la nuova pista ciclabile di via Cesare Battisti. Da oggi i divieti di sosta per consentire alla ditta di allestire il cantiere. Il tracciato, riservato ai ciclisti e pedoni, sorgerà tra il tribunale e l'incrocio con via Geraci. Il percorso è previsto parallelo al marciapiede lato nord che verrà allargato. Al contempo è prevista la riduzione delle carreggiata. Ma, come ribadito dall'amministrazione comunale prima delle dimissioni dello scorso mese, i parcheggi non saranno eliminati. I lavori, secondo cronoprogramma, dureranno almeno due mesi. Un'opera prevista nel piano di mobilità sostenibile portato avanti da Palazzo Zanca e previsto dal Pums seppur contestata da una parte di città. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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