Sondrio | la criminalità è diventata davvero un problema?

A Sondrio, si discute se la criminalità sia effettivamente aumentata o se gli episodi recenti siano eccezioni. Le forze politiche si sono interrogate sulla reale portata dei fenomeni criminali, considerando i dati disponibili e le denunce registrate. Non sono stati forniti numeri ufficiali che attestino un incremento consistente dei reati nel capoluogo. La discussione si concentra sulla percezione pubblica rispetto alle statistiche ufficiali e sulla gestione della sicurezza.

La criminalità a Sondrio è diventata davvero un problema o gli ultimi casi di cronaca, per quanto allarmanti ed eclatanti, non corrispondono comunque a un aumento numerico degli episodi criminosi nel capoluogo?L'interrogazioneSul tema della sicurezza, dopo che Lega e Fratelli d'Italia (in. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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