Banca Popolare di Sondrio è diventata BPER | completata l’integrazione

Da sondriotoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo mesi di operazioni, la fusione tra la banca locale e un istituto di credito più grande è stata ufficialmente completata. Questa operazione ha portato alla creazione di un nuovo gruppo bancario, unendo le rispettive reti e risorse. L’annuncio è stato fatto attraverso una comunicazione ufficiale, che sottolinea come questa integrazione rappresenti un passo importante per il settore finanziario della regione.

“Il completamento dell’integrazione segna l’inizio di un nuovo capitolo e rappresenta l’incontro tra storie e territori: un progetto comune che ci porta in una nuova dimensione, valorizzando ulteriormente ciò che ci ha reso forti nel tempo. Uniamo scala e capacità industriale alla vicinanza a.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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