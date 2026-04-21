Banca Popolare di Sondrio è diventata Bper

Dalla giornata di lunedì 20 aprile, l’integrazione tra Banca Popolare di Sondrio e BPER Banca è ufficialmente in vigore. Questo passaggio segue un percorso iniziato con l’annuncio dell’offerta pubblica di acquisto nel febbraio 2025 e proseguito, a luglio dello stesso anno, con l’ingresso dell’istituto valtellinese nel gruppo. La fusione ha portato alla piena operatività della nuova struttura bancaria.

È operativa da lunedì 20 aprile l’integrazione di Banca Popolare di Sondrio in BPER Banca, a completamento del percorso avviato nel febbraio 2025 con il lancio dell’OPAS e proseguito, nel luglio dello stesso anno, con l’ingresso dell’istituto valtellinese nel perimetro del Gruppo BPER. In poco più di dodici mesi, il processo ha portato all’ integrazione societaria e operativa. Il Gruppo conta circa 23 mila dipendenti, 2.000 filiali, 6 milioni di clienti e oltre 420 miliardi di euro di asset finanziari gestiti. La quota di mercato per numero di filiali è pari all’11% a livello nazionale e raggiunge il 18% in Lombardia, regione in cui l’integrazione con Banca Popolare di Sondrio rafforza ulteriormente il presidio territoriale.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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