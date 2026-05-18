Sondaggi politici si avvicinano centrodestra e centrosinistra | campo largo in vantaggio di mezzo punto

Secondo il Barometro Politico di maggio di Demopolis, la distanza tra centrodestra e centrosinistra si riduce a circa mezzo punto percentuale. I sondaggi mostrano un equilibrio tra le due coalizioni, con entrambe vicine alla soglia di conquista della maggioranza. La rilevazione evidenzia come il campo largo, formato da più partiti di area progressista, si posizioni leggermente avanti rispetto alle forze di centrodestra. La sfida tra le due coalizioni si mantiene quindi aperta, con variazioni minime rispetto alle rilevazioni precedenti.

Secondo il Barometro Politico di maggio di Demopolis, è ancora aperta la sfida tra centrodestra e centrosinistra, in vista delle elezioni politiche 2027: negli ultimi mesi il campo largo ha aumentato i consensi, passando dal 45 al 45,8%; la coalizione di governo invece ha perso qualcosa, calando dal 48,6 al 45,3%. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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