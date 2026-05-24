Il Consiglio Comunale si riunirà ogni tre giorni, secondo le decisioni prese dopo le recenti surroghe e i dinieghi di alcune candidature. La frequenza delle sedute è destinata a aumentare per completare le procedure in tempi rapidi. La situazione ha portato a una serie di incontri e decisioni che coinvolgono le modalità di surroga e le contestazioni relative alla validità delle nomine. La gestione delle prossime sedute sarà cruciale per definire la composizione definitiva dell’assemblea comunale.

Tempo di lettura: 3 minuti C’è un’altra scadenza che si avvicina, una tensione che si taglia a fette e ogni passo rischia di scatenare polemiche e contestazioni, ma soprattutto di mettere in moto una serie di consigli comunali a breve distanza l’uno dall’altra per la questione della surroga del consigliere comunale dimissionario Gabriele Buonanno. Si torna nell’aula di Palazzo orsini il 26 maggio alle 10 in prima convocazione o il 27, sempre allo stesso orario, in seconda. All’ordine del giorno ci sono varie comunicazioni, interpellanze e soprattutto questa surroga, come detto. Ed è qui che sorge il primo problema perchè pare che il primo dei non eletti potrebbe non accettare e quindi servirà una nuova convocazione a breve distanza per il secondo non eletto e così via fino a che non si avrà la risposta affermativa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Solofra, surroga del consigliere e dinieghi: si va verso un Consiglio Comunale ogni tre giorni

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