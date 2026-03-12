A Solofra questa sera si svolge una seduta del consiglio comunale che potrebbe mettere alla prova la stabilità dell’amministrazione. La riunione coinvolge i membri dell’assemblea locale e riguarda questioni politiche e amministrative che interessano direttamente il Comune. L’attenzione è sulla discussione e sulle decisioni che verranno prese durante questa sessione. La seduta si svolge in un clima di tensione e attesa.

Tempo di lettura: 2 minuti Occhi puntati sulla tenuta amministrativa del Comune di Solofra, dove questa sera si terrà la seduta del consiglio comunale che si preannuncia importante per gli equilibri politici dell’amministrazione e del sindaco Nicola Moretti. Il primo cittadino farà il suo ingresso in aula con una maggioranza attraversata da tensioni interne e recenti cambiamenti nella composizione della giunta. A scuotere il quadro politico è stata la r evoca dell’incarico di assessore e della delega alla sanità al consigliere Gerardo De Stefano. Decisione che arriva dopo settimane già segnate da frizioni all’interno dell’esecutivo cittadino. La giunta, infatti, aveva già registrato un passaggio delicato con la rinuncia alla carica d i vicesindaco di Gabriele Pisano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Solofra, il caos politico alla prova finale del Consiglio Comunale

