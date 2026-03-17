Cambia il regolamento del Consiglio comunale | riconosciuta la figura del consigliere indipendente

Durante la seduta di lunedì 16 marzo a Bergamo, il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità le modifiche al proprio regolamento, introducendo la figura del “consigliere indipendente”. La decisione riguarda l’adozione di nuove disposizioni che riconoscono questa figura all’interno delle norme regolamentari del consiglio. La modifica è stata approvata senza voti contrari o astenuti.

Bergamo. Durante la seduta di lunedì 16 marzo sono state approvate all’unanimità le modifiche al Regolamento del Consiglio comunale. La novità forse più significativa è il riconoscimento della figura del “consigliere indipendente” su richiesta di Cesare Di Cintio, consigliere che un anno fa aveva lasciato la Lista Pezzotta senza aderire ad altri gruppi consiliari. Come illustrato da Romina Russo, presidente del Consiglio comunale, “al consigliere viene concesso di partecipare a Commissioni e Ufficio di presidenza senza diritto di voto e senza gettone, ma con diritto di parola”. Al momento della votazione Di Cintio ha scelto l’astensione. “Ringrazio il Consiglio per l’attenzione sul tema. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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