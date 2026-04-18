Pd Caserta nasce una nuova area | partecipazione e rilancio contro la crisi | FOTO

A Caserta si è tenuto un incontro molto partecipato del Partito Democratico, con una sala piena e un’attenzione concentrata sui temi di rilancio e partecipazione. Durante l’evento sono stati presentati nuovi progetti e strategie per affrontare la crisi e rafforzare la presenza del partito nella zona. La riunione ha segnato la nascita di una nuova area dedicata a queste tematiche, con l’obiettivo di rinnovare l’impegno politico locale.

Sala gremita, attenzione alta e un obiettivo chiaro: rimettere in moto il Partito Democratico casertano. Si è svolta giovedì 16 aprile, presso la sede di via Maielli, la presentazione di una nuova area politica interna al Partito Democratico provinciale, nata con l’intento di invertire la rotta.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Leggi anche: Caserta, nasce nuova area politica del PD Leggi anche: San Gimignano in volo! Nasce una nuova area per l’atterraggio di Pegaso Altri aggiornamenti Temi più discussi: Pd Caserta, nasce una nuova area: partecipazione e rilancio contro la crisi | FOTO; Caserta, nasce nuova area nel Pd: incontro dei Progressisti per rafforzare il Campo Largo; Caserta, Pd: manovre in corso per la segreteria con il rebus riformisti; Pd Caserta, nasce una nuova area. Pd Caserta, nasce una nuova area: partecipazione e rilancio contro la crisi | FOTOAffollata iniziativa in via Maielli: dirigenti e amministratori a confronto per superare i personalismi e costruire un progetto politico in vista del 2027 ... casertanews.it Caserta. PD, nasce nuova area politica: giovedì 16 iniziativa con Tartaglione, Villani, Lombardi, Dinacci e StumpoGiovedì 16 aprile 2026, alle ore 18.00, la sede dell'Associazione Progressisti per Terra di Lavoro a Caserta, sita in via Maielli, ospiterà un'inizia ... teleradio-news.it ADDIO A OSCAR «Caserta è un pezzo di vita. Una cosa mi è sempre rimasta impressa: "O surdato 'nnamurato", canzone che la nostra tifoseria intonava tutte le partite. Ho ancora i brividi». Caserta perde il suo eroe. Mai dimenticato, e che mai potrà esserlo. facebook Purtroppo ci ha lasciato Oscar Schmidt… - in carriera ha segnato quasi 11 mila punti in più di Kareem Abdul-Jabbar (secondo in Nba), esattamente 49.737 in 1615 partite (media 30,8....). - ha giocato ventinove stagioni, dai 16 ai 45 anni. - 8 stagioni a Caserta, x.com