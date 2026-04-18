Pd Caserta nasce una nuova area | partecipazione e rilancio contro la crisi | FOTO

Da casertanews.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Caserta si è tenuto un incontro molto partecipato del Partito Democratico, con una sala piena e un’attenzione concentrata sui temi di rilancio e partecipazione. Durante l’evento sono stati presentati nuovi progetti e strategie per affrontare la crisi e rafforzare la presenza del partito nella zona. La riunione ha segnato la nascita di una nuova area dedicata a queste tematiche, con l’obiettivo di rinnovare l’impegno politico locale.

Sala gremita, attenzione alta e un obiettivo chiaro: rimettere in moto il Partito Democratico casertano. Si è svolta giovedì 16 aprile, presso la sede di via Maielli, la presentazione di una nuova area politica interna al Partito Democratico provinciale, nata con l’intento di invertire la rotta.🔗 Leggi su Casertanews.it

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