Tra due giorni riprende la Serie A1 di softball dopo la conclusione della scorsa stagione, culminata con la vittoria di Bollate nel campionato, battendo in finale Forlì. Le squadre si preparano a sfidarsi nuovamente, con Forlì e Saronno considerate tra le principali rivali di Bollate nella nuova stagione. La ripresa del campionato segna l’inizio di una nuova fase competitiva, con molte formazioni pronte a concorrere per il titolo.

Ci siamo: tra due giorni è pronta a ripartire la Serie A1 di softball. Ci eravamo lasciati con le immagini della festa di Bollate per il secondo titolo italiano consecutivo, in una delle finali più combattute dell’epoca recente, quella contro Forlì. Di questa edizione del campionato, che andrà avanti fino alle primissime battute dell’autunno venturo, c’è da raccontare parecchio. Innanzitutto le questioni di date e formula: la stagione regolare inizia sabato 28 marzo e si chiuderà il 15 e 16 agosto. Previste alcune date specifiche per i recuperi: il 1° maggio (prima della sesta giornata), 20-21 giugno (durante la pausa Nazionale), 25-26 luglio (durante la pausa Europei Under 22), 25 agosto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Softball: torna la Serie A1, tutte a caccia di Bollate. Forlì e Saronno le rivali di spicco

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