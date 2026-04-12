Soccorso aereo a Cervo | biker francese ferita su un sentiero impervio

Nel primo pomeriggio di oggi a Cervo un’operazione di soccorso aereo ha coinvolto una ciclista francese rimasta ferita durante una competizione di mountain bike su un sentiero particolarmente impervio. La donna è stata soccorsa in seguito alle lesioni riportate mentre percorreva il tracciato, che si trovava in una zona difficile da raggiungere. L’intervento è stato coordinato per garantire il trasferimento in ospedale.

Un intervento aereo d’emergenza è stato necessario nel primo pomeriggio di oggi a Cervo, dove una partecipante francese a una competizione di mountain bike ha riportato delle lesioni durante lo svolgimento della gara. Il soccorso si è concentrato in un tratto impervio del sentiero nei pressi del punto denominato Salto nel blu. L’operazione di soccorso tra terra e cielo. La gestione dell’emergenza ha il coinvolgimento coordinato di diverse unità specializzate. Inizialmente, la prima squadra di soccorso è stata inviata dal Comando di Imperia dei Vigili del Fuoco per raggiungere la zona dell’incidente sul percorso tecnico. Data la complessità...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Soccorso aereo a Cervo: biker francese ferita su un sentiero impervio Calabria, frana a Castrovillari: anziano ottantenne perde la vita lungo un sentiero impervio. Indagini in corso.Una frana improvvisa ha strappato alla vita un anziano ottantenne a Castrovillari, in provincia di Cosenza, in una tragica domenica di febbraio che... Leggi anche: Scivola su un sentiero per sessanta metri: salvato dal soccorso alpino