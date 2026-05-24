Slitta il derby Torino-Juventus | scontri tra tifosi juventino con trauma cranico ultras arrestati; caccia all' uomo nella notte e granata stoppati per il dress code

Notizia in breve

Il derby tra Torino e Juventus è stato rinviato a causa di scontri tra tifosi che hanno coinvolto arresti e un tifoso juventino con trauma cranico. Durante la notte sono state avviate ricerche per identificare altri coinvolti. I tifosi del Torino sono stati fermati per non aver rispettato il dress code. Mentre la partita continuava, si è concluso l’intervento chirurgico sul tifoso juventino ferito gravemente.