Slitta il derby Torino-Juventus | scontri tra tifosi juventino con trauma cranico ultras arrestati; caccia all' uomo nella notte e granata stoppati per il dress code
Il derby tra Torino e Juventus è stato rinviato a causa di scontri tra tifosi che hanno coinvolto arresti e un tifoso juventino con trauma cranico. Durante la notte sono state avviate ricerche per identificare altri coinvolti. I tifosi del Torino sono stati fermati per non aver rispettato il dress code. Mentre la partita continuava, si è concluso l’intervento chirurgico sul tifoso juventino ferito gravemente.
Aggiornamento 23,18. Mentre la gara prosegue, è terminato l’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto il tifoso juventino ferito gravemente. Resterà in osservazione nella terapia intensiva dell’ospedale Molinette. La prognosi resta riservata. Aggiornamento 23,05. Il sindaco Stefano Lo Russo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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