La Torre del dolore | tredici anni senza quei nove angeli

Ieri, a Genova, si è preso un momento per ricordare. Per tredici anni, nove persone hanno perso la vita in un incidente sul lavoro, e la città ha fatto una pausa dal caos quotidiano per commemorare quegli eventi. La giornata si è segnata con momenti di silenzio e riflessione, lontano dal trambusto del porto e delle strade affollate, per onorare la memoria di chi non c’è più.

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di Paolo Fedele * Ieri, 7 maggio, Genova si è fermata. Per un momento il rumore del porto, delle strade, della vita quotidiana, ha lasciato spazio al silenzio. Un silenzio pesante, pieno di ricordi, lacrime e nomi che il tempo non potrà mai cancellare. Sono passati tredici anni dal crollo della Torre. Tredici anni da quel giorno maledetto che ha spezzato nove vite e cambiato per sempre il destino di altrettante famiglie. Ma ci sono dolori che non conoscono anniversari, ferite che non imparano mai davvero a guarire. Quel giorno non morirono soltanto degli uomini. Morirono sogni, progetti, abbracci mai più dati, parole rimaste sospese. Morì una parte di Genova.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - La Torre del dolore: tredici anni senza quei nove angeli Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Leggi anche: Torre Guaceto senza guida da nove mesi: appello delle forze progressiste per superare lo stallo L’incendio della Torre dei Moro. Nove condanne fino a tre anni. La pm: "Affermata la responsabilità"Sono passati cinque anni da qualla sere del 29 agosto in cui la Torre dei Moro in via Antonini, periferia sud di Milano si trasformò in una torcia. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Torre Civica illuminata in occasione delle Giornata Mondiale della Fibromialgia - Casale Monferrato; Torre del Greco, sabotata la cabina elettrica: al cimitero mancano le luci; Crollo torre piloti, la commemorazione a 13 anni dalla tragedia; Anna Dari, la pianista piemontese che sogna un concerto a Torre del Greco: Al Nord mi sento straniera. Poliziotto ucciso a Torre Del Greco, lacrime e dolore per Aniello. La figlia: «Ciao papà, sarai sempre il mio fiore»È il tempo del silenzio e del dolore a Ercolano. Nel cuore della città, dove ogni volto oggi sembra più spento, il nome di Aniello Scarpati riecheggia tra le voci rotte e gli abbracci che cercano ... ilmattino.it La Torre dei Conti è una colonna della memoria, di quando Roma appariva in verticaleRoma oggi trattiene il fiato. Nelle ore in cui scrivo, un operaio è ancora sotto le macerie della Torre dei Conti, la più imponente testimonianza di architettura fortificata medievale nel cuore dei ... huffingtonpost.it Emanuele Lombardo. . Maggio a Torre del Greco non era solo il mese della madonna del Rosario e delle rose ma anche dell’arte del archeologia e della cultura con maggio dei monumenti #Maggio #archeologia #visiteguidate #cultura #storia - facebook.com facebook