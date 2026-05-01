Mauro Lusini ’Siena’ la magia viaggia di notte

Nella notte, un cantautore senese si prepara a girare un nuovo videoclip nel backstage di un luogo simbolico della città. Si tratta di un ritorno alle proprie radici, che si svolge in un’atmosfera raccolta e intima. L’artista, già noto per la sua canzone di successo, sta lavorando a un progetto che mira a rappresentare la sua identità musicale e culturale. La scena si svolge tra luci soffuse e momenti di attesa, prima di passare alle riprese.

Una notte con Mauro Lusini. Abbiamo seguito il cantautore senese in un evocativo ritorno alle sue radici, nel backstage del suo prossimo videoclip, un bel biglietto da visita tutto senese per il mondo, visto quanto è conosciuto Lusini dai giorni di "C’era un ragazzo." fino ad oggi, sull’onda del successo del suo ultimo disco con sontuose collaborazioni come Gianni Morandi, Francesco De Gregori, Nada e Carmen Consoli. E proprio la canzone " Siena ", come molte altre del disco cofirmate dal poeta e giornalista Marco Brogi, racconta una passeggiata verso la sua giovinezza, andando incontro alle strade e ai vicoli da dove partì in quel fatidico 1967.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mauro Lusini ’Siena’, la magia viaggia di notte Notizie correlate Leggi anche: Teatro: a Novara Natalino Balasso e Michele Di Mauro in scena con "La grande magia" "La grande magia", al Teatro Municipale torna la Prosa con Natalino Balasso e Michele Di MauroDopo una serie di tre appuntamenti del cartellone Altri Percorsi, tornano le due serate di Prosa al Teatro Municipale. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Mauro Lusini ’Siena’, la magia viaggia di notte; Gianni Morandi in concerto - Mantova Summer Festival 2026. Mauro Lusini ’Siena’, la magia viaggia di notteUna notte con Mauro Lusini. Abbiamo seguito il cantautore senese in un evocativo ritorno alle sue radici, nel backstage del suo prossimo videoclip, un bel biglietto da visita tutto senese per il mondo ... lanazione.it Il cantautore Mauro Lusini torna a SienaQuesta sera Siena vivrà un momento musicale storico: dopo decenni torna nella sua città Mauro Lusini, il cantautore mai dimenticato, da quel giorno che lasciò queste mura per diventare un ... lanazione.it Mauro lusini autore. Mauro Lusini · Siena. Siena Piazza del Campo , un libro e un album che raccontano la sua storia .. Vuoi sapere come averli Scrivi nei commenti #maurolusini #musicaitaliana #ceraunragazzo #siena - facebook.com facebook