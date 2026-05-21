Domani alle 18 nella sede della Contrada della Giraffa si terrà l’anteprima del videoclip intitolato ’Siena’ di Mauro Lusini. L’evento rappresenta un’occasione per presentare il progetto visivo realizzato dall’artista. La proiezione sarà aperta ai presenti, che potranno così vedere in anteprima il video prima della sua diffusione ufficiale. Nessuna altra informazione sui dettagli del contenuto o sulla durata del videoclip è stata comunicata al momento.

Un bel ritorno a casa per Mauro Lusini. Domani, alle 18 nella sede della Contrada della Giraffa sarà presentato in anteprima italiana il nuovo videoclip del cantautore senese, dove l’autore si muove in una città incantata e notturna al suono della sua " Siena ", brano scritto con il paroliere Marco Brogi. Dopo la presentazione in inverno della sua autobiografia alla Biblioteca degli Intronati, ecco una nuova occasione per incontrare il celebre autore di "C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones", con un disco che contiene nuovi brani che lo pongono nuovamente all’attenzione nazionale, con preziose collaborazioni come Gianni Morandi, Nada, Francesco De Gregori e Carmen Consoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Anteprima nella Giraffa per il videoclip ’Siena’ di Mauro Lusini

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