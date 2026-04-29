Pino Corrias sul Decreto sicurezza | Il governo pensa che aumentando le pene diminuiscano i reati Spoiler | non funziona

Il governo ha approvato il quinto Decreto sicurezza in quattro anni, mantenendo una linea che si basa sull’aumento delle pene e sulle misure di contrasto repressive. La strategia, ripetuta nel tempo, prevede sospetti, arresti e sanzioni più severe, con l’obiettivo di ridurre i reati. Tuttavia, questa modalità è stata criticata da diversi osservatori e analisti, che sottolineano come questa politica non abbia portato a una diminuzione significativa dei reati.

Questo articolo sul Decreto sicurezza è pubblicato sul numero 19 di Vanity Fair in edicola fino al 5 maggio 2026. Dentro la nuova impugnatura c’è il vecchio campionario di muscoli legislativi: fermo preventivo fino a 12 ore per chi si sospetta possa creare problemi nei cortei; carcere fino a tre anni per chi porta lame di almeno 8 centimetri; sanzioni ai genitori dei minori; nuove strette sulla droga; Daspo urbano per gli indesiderati o chi minaccia la sicurezza pubblica; flagranza differita; scudo penale per chi spara e invoca la legittima difesa; agenti sotto copertura infiltrati nelle carceri. Tutto molto severo, rapido, televisivo. Al diavolo le garanzie dei sospettati, dei carcerati, degli espulsi.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Pino Corrias sul Decreto sicurezza: «Il governo pensa che aumentando le pene diminuiscano i reati. Spoiler: non funziona» Notizie correlate Bagarre alla Camera sul Decreto Sicurezza: le opposizioni occupano i banchi del governoI deputati delle opposizioni hanno accerchiato i banchi del governo nell’Aula della Camera ‘occupandone’ lo spazio durante la discussione sul decreto... Leggi anche: Meloni, la sicurezza con giudizio. Mattarella lima il decreto. Fermi, pene, aggravanti. Nordio evoca le Brigate Rosse Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Decreto sicurezza, soldi ai legali che convincono i migranti a rimpatriare. L’avvocato: In un sistema costituzionale, il diritto di difesa non può essere piegato a logiche di risultato; Marina Berlusconi, il retroscena su Antonio Tajani Forza Italia: Non si discute | Libero Quotidiano.it. Marina Berlusconi attacca Il Fatto Quotidiano e Pino Corrias per articolo offensivo e body shamingMarina Berlusconi smentisce il Fatto e denuncia sessismo nelle ricostruzioni Marina Berlusconi ha replicato con durezza a un articolo de Il Fatto Quot ... assodigitale.it Marina Berlusconi contro Il Fatto Quotidiano dopo l'articolo di Pino Corrias: Fantasie e body shamingMarina Berlusconi contro Il Fatto Quotidiano. L'imprenditrice replica al giornalista Pino Corrias accusandolo di body shaming ... virgilio.it Andrea Gentile difende Marina Berlusconi dagli attacchi misogini di Pino Corrias, criticando l’antiberlusconismo della stampa e ribadendo il rispetto per le donne. Leggi l’approfondimento https://www.metisonline.org/2026/04/27/fi-gentile-da-corrias-att - facebook.com facebook Questa sera alle 20:30 su @La7tv, non perdete l'appuntamento con #OttoeMezzo. Gli ospiti di puntata saranno: Pino Corrias, Lina Palmerini, Andrea Scanzi e Lucio Caracciolo. x.com