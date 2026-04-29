Pino Corrias sul Decreto sicurezza | Il governo pensa che aumentando le pene diminuiscano i reati Spoiler | non funziona

Da vanityfair.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo ha approvato il quinto Decreto sicurezza in quattro anni, mantenendo una linea che si basa sull’aumento delle pene e sulle misure di contrasto repressive. La strategia, ripetuta nel tempo, prevede sospetti, arresti e sanzioni più severe, con l’obiettivo di ridurre i reati. Tuttavia, questa modalità è stata criticata da diversi osservatori e analisti, che sottolineano come questa politica non abbia portato a una diminuzione significativa dei reati.

Questo articolo sul Decreto sicurezza è pubblicato sul numero 19 di Vanity Fair in edicola fino al 5 maggio 2026. Dentro la nuova impugnatura c’è il vecchio campionario di muscoli legislativi: fermo preventivo fino a 12 ore per chi si sospetta possa creare problemi nei cortei; carcere fino a tre anni per chi porta lame di almeno 8 centimetri; sanzioni ai genitori dei minori; nuove strette sulla droga; Daspo urbano per gli indesiderati o chi minaccia la sicurezza pubblica; flagranza differita; scudo penale per chi spara e invoca la legittima difesa; agenti sotto copertura infiltrati nelle carceri. Tutto molto severo, rapido, televisivo. Al diavolo le garanzie dei sospettati, dei carcerati, degli espulsi.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Pino Corrias sul Decreto sicurezza: «Il governo pensa che aumentando le pene diminuiscano i reati. Spoiler: non funziona»

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