Durante l'evento alla CinemaCon di Las Vegas, l’attore ha annunciato il suo ritorno nel film

Dopo il suo addio alla fine di Avengers: Endgame, l'attore non aveva mai escluso un suo possibile ritorno ai Marvel Studios e ora ha anche spiegato cosa lo ha convinto a tornare Nel corso del panel dei Marvel Studios alla CinemaCon di Las Vegas, Robert Downey Jr. e Chris Evans sono saliti sul palco e quest'ultimo ha anche spiegato il motivo del suo ritorno ai Marvel Studios nel ruolo di Captain America. Alla conferenza per gli esercenti cinematografici è stato anche mostrato il trailer di Avengers: Doomsday alla presenza dei fratelli Russo. Il filmato non è ancora stato pubblicato in streaming, ma nel frattempo potete leggere la nostra descrizione.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Chris Evans sul suo ritorno alla Marvel: "Ecco perché sono in Avengers: Doomsday"

Avengers Endgame Re-release Will Include A New Post-Credit Scene, How It Lands In Avengers doomsday

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Chris Evans, 44, and Alba Baptista, 28, Share Rare Public Appearance at Oscars; Schermata 2026-04-17 alle 02.35.20; Richard Gadd mostra (letteralmente) i muscoli: Ammettere i miei segreti mi ha dato libertà; Il segreto di Chris Evans: l'attore ha utilizzato delle protesi per proteggersi in Captain America.

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Chris Evans si è rifiutato di abbracciare Robert Downey Jr. al CinemaCon x.com

I co-protagonisti di Avengers: Doomsday, Robert Downey Jr. e Chris Evans, si sono presentati insieme sul palco del CinemaCon coordinando i loro outfit in “verde Doctor Doom”. Quanto sono belli #film #picoftheday #ciakeazione #cinema #newscinem - facebook.com facebook