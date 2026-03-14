Anche se il gatto maschio è stato castrato, può continuare a cercare l’accoppiamento. Questa situazione si verifica perché il processo di eliminazione degli istinti riproduttivi non avviene immediatamente, ma richiede del tempo. La castrazione riduce molti comportamenti legati alla riproduzione, ma non li elimina subito dopo l’intervento. Per questo motivo, alcuni gatti possono ancora manifestare comportamenti di ricerca di un partner.

La castrazione del gatto maschio non agisce come un interruttore istantaneo in grado di spegnere immediatamente ogni impulso riproduttivo. Spesso, dopo l’intervento, i proprietari osservano con stupore la persistenza di atteggiamenti sessuali, un fenomeno che dipende dalla lenta diminuzione degli ormoni e dalle abitudini ormai consolidate nel cervello dell’animale. Comprendere la distinzione tra istinto biologico e memoria comportamentale è fondamentale per gestire correttamente la vita domestica del felino. cane e gatto dal veterinario (FreePik) Molti proprietari si interrogano sull’efficacia dell’operazione quando vedono il proprio gatto continuare a manifestare miagolii insistenti o tentativi di monta. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Il tuo micio è castrato ma cerca ancora l’accoppiamento? Ecco perché succede e quando non è l’istinto

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