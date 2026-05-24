Dramma allo stabilimento Amazon un uomo si dà fuoco nel cuore della notte | Condizioni gravissime ha ustioni sul 65% del corpo

Un uomo di 36 anni si è dato fuoco nel parcheggio di uno stabilimento Amazon nel Torinese durante la notte. Ha riportato ustioni sul 65% del corpo. I soccorritori sono intervenuti immediatamente e lo hanno trasportato in ospedale con condizioni gravissime. La scena si è svolta nel cortile dell’azienda, dove sono stati chiamati i soccorsi. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’accaduto.

Un uomo di 36 anni si è dato fuoco nel parcheggio dello stabilimento Amazon di Torrazza Piemonte, nel Torinese. Lo riportano alcuni giornali locali, tra cui La Voce, che precisa come l’episodio abbia fatto immediatamente scattare l’allarme antincendio e mobilitato la macchina dei soccorsi. Il 36enne – che non sarebbe un dipendente di Amazon né di una ditta esterna che lavora per la multinazionale – è ricoverato in condizioni gravissime e la sua prognosi resta riservata. L’ambulanza e l’elisoccorso. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Chivasso. Le condizioni di salute dell’uomo sono apparse fin da subito disperate. Così, dopo una prima valutazione clinica, i sanitari hanno richiesto l’intervento dell’ elisoccorso, ritenendo necessario un trasferimento urgente verso una struttura specializzata. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Dramma nello stabilimento Amazon, un uomo si dà fuoco nel cuore della notte

Notizie e thread social correlati

Dramma nello stabilimento Amazon, un uomo si dà fuoco nel cuore della notte: «Condizioni gravissime, ha ustioni sul 65% del corpo»Un uomo si è dato fuoco all’interno di uno stabilimento Amazon nel Torinese durante la notte.

Divampa un incendio nel suo appartamento nel Milanese, è gravissima: ha ustioni sul 70 per cento del corpoUn incendio si è sviluppato in un appartamento nel Comune di Cornaredo, nel Milanese, coinvolgendo una donna di 73 anni.

Si dà fuoco nel parcheggio dello stabilimento Amazon di Torrazza Piemonte. L'uomo è in condizioni gravissime con ustioni sul 65% del corpoNon si tratterebbe di un dipendente. I sanitari hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso che ha provveduto al trasporto immediato verso il Cto ... torino.corriere.it

Amazon, dramma nella notte. Uomo si dà fuoco nello stabilimento: è gravissimo con ustioni sul 65% del corpoIl colosso della logistica ha precisato che la persona coinvolta non è un dipendente né legata a ditte esterne operative nel polo logistico ... affaritaliani.it