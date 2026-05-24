Dramma nello stabilimento Amazon un uomo si dà fuoco nel cuore della notte | Condizioni gravissime ha ustioni sul 65% del corpo

Un uomo si è dato fuoco all’interno di uno stabilimento Amazon nel Torinese durante la notte. Le ustioni coprono circa il 65% del corpo, e le sue condizioni sono considerate gravissime. L’incidente ha attivato immediatamente l’allarme antincendio e i soccorsi sono intervenuti sul posto. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Un uomo si è dato fuoco all’interno dello stabilimento Amazon di Torrazza Piemonte, nel Torinese. Lo riportano alcuni giornali locali, tra cui La Voce, che precisa come l’episodio abbia fatto immediatamente scattare l’allarme antincendio e mobilitato la macchina dei soccorsi. L’uomo – non è chiaro se si tratti di un dipendente della struttura – è ricoverato in condizioni gravissime e la sua prognosi resta riservata. L’ambulanza e l’elisoccorso. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Chivasso. Le condizioni di salute dell’uomo sono apparse fin da subito disperate. Così, dopo una prima valutazione clinica, i sanitari hanno richiesto l’intervento dell’ elisoccorso, ritenendo necessario un trasferimento urgente verso una struttura specializzata. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Divampa un incendio nel suo appartamento nel Milanese, è gravissima: ha ustioni sul 70 per cento del corpoUn incendio si è sviluppato in un appartamento nel Comune di Cornaredo, nel Milanese, coinvolgendo una donna di 73 anni.

Nerviano, operaia colpita da liquido infiammabile: ha ustioni su buona parte del corpoQuesta mattina a Nerviano, nel milanese, si è verificato un grave incidente sul lavoro presso un'azienda locale.