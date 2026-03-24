Vuole votare in una sezione diversa dalla sua | al netto no si arrabbia e offende presidente di seggio denunciato

Un elettore ha cercato di votare in una sezione diversa da quella assegnata, invece di spostarsi o chiedere assistenza. Quando gli è stato spiegato che doveva recarsi nella sezione corretta, ha reagito con fastidio e ha rivolto insulti al presidente di seggio. La situazione è culminata con una denuncia a suo carico.

Il settantenne è stato allontanato dal seggio dai carabinieri, identificato e deferito per oltraggio a pubblico ufficiale Voleva votare. Ma aveva sbagliato sezione. Anziché fare un passo, o meglio più passi, indietro e raggiungere la sezione elettorale che gli era stata assegnata, ha iniziato a insistere. Al naturale, inevitabile, netto diniego opposto dal presidente della sezione allestita all'istituto comprensivo Sant'Agostino di Naro, il settantenne non si è rassegnato. Avrebbe anzi cominciato a insultare presidente e scrutatori. Il tutto davanti anche ai carabinieri che erano a presidio del seggio elettorale, allestito per il referendum per la separazione delle carriere dei magistrati. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Vuole votare in una sezione diversa dalla sua: al netto "no" si arrabbia e offende presidente di seggio, denunciato Articoli correlati Leggi anche: Cani ammessi al seggio per il referendum sulla giustizia: il Ministero lo consente, ma il presidente di seggio può vietare l’accesso Scritte contro il “sì” sui muri di una scuola-seggio: rimosse dalla dirigenzaAlcuni cartelli con frasi riferite al “No” sono comparsi nei locali di una scuola elementare di Roma utilizzata come seggio elettorale per il... Come funziona il voto al Referendum Giustizia Tutto quello che riguarda Vuole votare Discussioni sull' argomento Referendum: perché votare Sì; Perché voto NO al referendum; Referendum giustizia, ecco cosa cambia davvero se vince il Sì: la verità che nessuno ti dice; Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026. Sì, votare è importante, se si vuole cambiare e decidere! C’è ancora tempo fino alle 15 di oggi - facebook.com facebook Retroscena: “Vuole votare entro l’estate. Ora è forte, tra sei mesi chissà” – la guerra all’Iran diventa trampolino politico per Benjamin Netanyahu x.com