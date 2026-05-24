Presidente di seggio si sente male ritardo all’apertura della sezione 51 | disagi per gli elettori mattinieri

Questa mattina, la sezione 51 dell’Istituto comprensivo Leopardi, nel plesso Don Orione, ha aperto con circa 15 minuti di ritardo a causa di un malore del presidente di seggio. L’incidente ha causato disagi ai primi elettori in attesa di votare. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta, e il seggio ha ripreso regolarmente l’attività una volta risolto il problema.

Piccolo inconveniente questa mattina all’apertura dei seggi elettorali. La sezione 51 dell’Istituto comprensivo Leopardi, nel plesso Don Orione, alle 7.50 non risulta ancora operativa perché il presidente di seggio si è sentito male.Secondo quanto appreso, è in arrivo il sostituto per consentire. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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