Servizi Sociali a Cassino non si ferma la protesta La CGIL chiede l' intervento del Prefetto

Non accenna a rientrare lo stato di agitazione del personale dei Servizi Sociali del Comune di Cassino. A renderlo noto è la FP CGIL di Frosinone e Latina, che, a seguito dell'assemblea sindacale svoltasi lo scorso 19 maggio, ha ribadito con fermezza l'inadeguatezza delle soluzioni finora. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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