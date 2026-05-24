Servizi Sociali a Cassino non si ferma la protesta La CGIL chiede l' intervento del Prefetto

Da frosinonetoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il personale dei Servizi Sociali del Comune di Cassino prosegue lo sciopero, senza segnali di interruzione. La CGIL ha richiesto l'intervento del Prefetto per affrontare la situazione.

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Non accenna a rientrare lo stato di agitazione del personale dei Servizi Sociali del Comune di Cassino. A renderlo noto è la FP CGIL di Frosinone e Latina, che, a seguito dell'assemblea sindacale svoltasi lo scorso 19 maggio, ha ribadito con fermezza l'inadeguatezza delle soluzioni finora. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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