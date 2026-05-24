Servizi Sociali a Cassino non si ferma la protesta La CGIL chiede l' intervento del Prefetto
Il personale dei Servizi Sociali del Comune di Cassino prosegue lo sciopero, senza segnali di interruzione. La CGIL ha richiesto l'intervento del Prefetto per affrontare la situazione.
Non accenna a rientrare lo stato di agitazione del personale dei Servizi Sociali del Comune di Cassino. A renderlo noto è la FP CGIL di Frosinone e Latina, che, a seguito dell'assemblea sindacale svoltasi lo scorso 19 maggio, ha ribadito con fermezza l'inadeguatezza delle soluzioni finora. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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