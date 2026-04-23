Remigrazione la protesta di Cgil e centri sociali | Napoli accogliente e antifascista

Dopo l'apertura di una nuova sede del movimento politico in città, i sindacati e alcuni centri sociali hanno organizzato una protesta. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle norme e ha coinvolto varie realtà del territorio. La contestazione ha avuto luogo a poche ore dalla visita di un generale in città, che ha suscitato reazioni tra i partecipanti. Nessuna persona è rimasta ferita e le autorità hanno garantito il normale svolgimento della manifestazione.

La risposta al generale Roberto Vannacci arriva 24 ore dopo l'apertura della sede napoletana di Futuro nazionale. “Napoli è una città accogliente e antifascista” il messaggio lanciato dagli attivisti del centro sociale Insurgencia, insieme a Cgil e Anpi, l'associazione partigiani. Oggi, 23 aprile.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Centri sociali a Napoli: il Comune cerca soluzioni condivise per la comunità. Leggi anche: Napoli, il Comune: Sui centri sociali lavoriamo per soluzioni condivise Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Tre cortei di protesta contro il Remigration Summit a Milano; Ecco la remigrazione per decreto, il colpo di mano della destra; Milano è casa di molti popoli: così gli antagonisti si preparano contro il Remigration Summit in Duomo; I Patrioti riuniti a Milano spingono per la remigrazione, Salvini contro l'Ue apre al petrolio russo. A Napoli esponenti di Fratelli d’Italia e Lega sul palco di CasaPound per discutere di remigrazioneA Napoli controcortei di protesta di Cgil, Anpi, comitati e sinistra contro l'evento sulla remigrazione della destra estrema con Sangiuliano e Cantalamessa ... fanpage.it Remigrazione, caos sul convegno a Napoli: presidio in piazza e scontro politicoL'evento sulla «remigrazione», promosso dall'omonimo comitato per domani al Millenium gold hotel, nei pressi di Capodichino, da un lato. Un presidio di protesta di Cgil, Anpi ... ilmattino.it A Napoli controcortei di protesta di Cgil, Anpi, comitati e sinistra contro l’evento sulla remigrazione della destra estrema con Sangiuliano e Cantalamessa: https://fanpa.ge/TUqSJ - facebook.com facebook La remigrazione non conviene alle casse dello Stato. Gli studi confermano che gli stranieri contribuiscono positivamente ai conti pubblici, mentre rimpatriare un grande numero di persone rischia di essere troppo costoso. x.com