Cassino 82enne in carcere | tradito l’affidamento ai servizi sociali

Un uomo di 82 anni è stato portato nel carcere di Cassino dopo che gli sono stati revocati gli affidamenti ai servizi sociali. La decisione è stata presa dalle autorità competenti e l’anziano si trova ora in carcere. Non sono stati forniti dettagli sui motivi specifici che hanno portato a questa misura. La vicenda ha suscitato l’interesse delle persone coinvolte e delle autorità locali.

? Cosa sapere Un ottantenne trasferito nel carcere di Cassino dopo la revoca dell'affidamento ai servizi sociali.. L'ufficio di sorveglianza di Frosinone ha disposto il rientro in cella per violazione territoriale.. I carabinieri della stazione di Cassino hanno trasferito in carcere un uomo di 82 anni, originario della Calabria, dopo che l’ufficio di sorveglianza di Frosinone ha disposto la revoca della sua misura alternativa. Il provvedimento è giunto a seguito dell’accertamento di diverse violazioni delle prescrizioni legate al suo affidamento in prova ai servizi sociali. L’ottantenne risiedeva nel territorio comunale di Cassino e stava scontando una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Campobasso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cassino, 82enne in carcere: tradito l’affidamento ai servizi sociali Notizie correlate Viola l'affidamento in prova ai servizi sociali. 82enne in carcereI militari dell’arma della stazione di Cassino hanno dato esecuzione a un’ordinanza con cui è stata sospesa la misura alternativa dell’affidamento in... E' in affidamento ai servizi sociali per rapina, ma maltratta i familiari: finisce in carcereGiovedì 5 i carabinieri di Voghiera, coadiuvati dai colleghi dell’Aliquota radiomobile di Portomaggiore, hanno arrestato un 49enne già sottoposto...